На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.

"Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", — уточняется на сайте ведомства.

Сейф нашли после осушения одной из затопленных заводей.

Как отметили в СК, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте золота для последующего возмещения возможных исковых требований потерпевших.

О пропаже сейфа, который находился в одном из затопленных техпомещений, стало известно накануне: об этом на допросе рассказал гендиректор артели.

Прорыв дамб под Красноярском

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва дамб затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия.

Погибли 15 человек, 27 пострадали. Судьба пятерых рабочих до сих пор не известна.

СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.

Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы.