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РИА Новости

СПЧ продолжит работать не менее эффективно, чем раньше, заявил Федотов

10:42 22.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Федотов
Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Михаил Федотов . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов заявил РИА Новости, что не ожидает никаких принципиальных изменений в деятельности Совета в связи со сменой председателя, СПЧ продолжит работать не менее эффективно, чем раньше.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента.
"Я думаю, что Совет будет работать не менее эффективно, чем раньше. Конечно, это будет уже другой Совет, но никаких принципиальных изменений в деятельности совета я не ожидаю", - сказал Федотов РИА Новости.
Он отметил, что Совет менялся при каждом новом председателе.
"Это абсолютно естественный процесс", - заключил Федотов.
Михаил Федотов
21 октября, 17:59РИА Новости
Биография Михаила Федотова
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СПЧМихаил ФедотовРоссияПолитика
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