Подавший сигнал бедствия у берегов Норвегии ледокол не является атомным

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российский ледокол с 33 человеками на борту, подавший сигнал бедствия в шторм у берегов Норвегии, является дизель-электрическим, а не атомным, следует из данных специализированного сайта Marine Traffic.

Согласно данным, судно носит название "Тор" и принадлежит ФГУП "Росморпорт". Это дизель-электрический ледокол проекта 374, который был построен на судоверфи компании в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году ФГУП "Росморпорт" выкупило ледокол "Тор".

Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. В район бедствия вылетел вертолет. На место также следуют буксиры. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter сообщил, что ледокол восстановил работу двигателя. Росморречфлот сообщил в свою очередь, что ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, он не испытывает проблем и следует дальше по маршруту.