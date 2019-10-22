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РИА Новости

Подавший сигнал бедствия у берегов Норвегии ледокол не является атомным

10:40 22.10.2019
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© ФГУП "Росморпорт"Ледокол "Тор"
Ледокол Тор
© ФГУП "Росморпорт"
Ледокол "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российский ледокол с 33 человеками на борту, подавший сигнал бедствия в шторм у берегов Норвегии, является дизель-электрическим, а не атомным, следует из данных специализированного сайта Marine Traffic.
Согласно данным, судно носит название "Тор" и принадлежит ФГУП "Росморпорт". Это дизель-электрический ледокол проекта 374, который был построен на судоверфи компании в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году ФГУП "Росморпорт" выкупило ледокол "Тор".
Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. В район бедствия вылетел вертолет. На место также следуют буксиры. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter сообщил, что ледокол восстановил работу двигателя. Росморречфлот сообщил в свою очередь, что ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, он не испытывает проблем и следует дальше по маршруту.
Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и идет на Ямал.
Ледокол Тор
Вчера, 10:32РИА Новости
Сигнал бедствия с ледокола "Тор" у берегов Норвегии оказался ложным
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