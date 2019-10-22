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РИА Новости

Все камеры видеонаблюдения в Москве научат распознавать лица

10:37 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Все камеры наблюдения в Москве оснастят функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-центре МВД России со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.
"Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч", - заявил Колокольцев, выступая на международном полицейском саммите в Сеуле.
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Анализ данных с таких камер, рассказал министр, позволит выявлять места с "повышенной криминальной опасностью" и предотвращать преступления.
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МВД РФВладимир КолокольцевМоскваОбщество
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