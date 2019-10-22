Все камеры видеонаблюдения в Москве научат распознавать лица

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Все камеры наблюдения в Москве оснастят функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-центре МВД России со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

"Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч", - заявил Колокольцев, выступая на международном полицейском саммите в Сеуле.