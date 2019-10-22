В КНДР ожидают визита делегации Госдумы

"Мы тоже хотим, чтобы наши встречи стали регулярными, чтобы они приносили реальную пользу развитию наших отношений. Мы будем ждать приезда вашей делегации в нашу страну", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.