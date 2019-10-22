Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T10:34Z
https://ria.ru/20191022/1560053788.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156005/37/1560053745_0:0:2904:1634_1036x0_80_0_0_c9adfb155aac466d6252ff339dfbf2f9.jpg
РИА Новости

В КНДР ожидают визита делегации Госдумы

10:34 22.10.2019
276
© РИА Новости / Антон ДенисовГлава Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон в Москве
Глава Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пхеньян ожидает визита в страну делегации Госдумы РФ, заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
"Мы тоже хотим, чтобы наши встречи стали регулярными, чтобы они приносили реальную пользу развитию наших отношений. Мы будем ждать приезда вашей делегации в нашу страну", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Делегация парламента КНДР во главе с его председателем находится с визитом в России. В понедельник северокорейские парламентарии встретились с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Во вторник состоялась встреча с представителем Госдумы Вячеславом Володиным.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Вчера, 09:58РИА Новости
Володин пригласил председателя парламента КНДР посетить Россию в 2020 году
501002
Обсудить 0
Пак Тхэ СонГосдума РФВячеслав ВолодинКНДРРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Белоруссии обменялись репликами по ВСМ Москва-Минск
РИА
Новости
Пхеньян
Пхеньян усилит работу межправкомиссии с Россией, заявил парламента КНДР
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
На форуме в Сочи Путин даст оценку отношениям России и Африки
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток
Ким Чен Ын уделяет много внимания отношениям с Россией, заявили в КНДР
Лента
новостей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Володин пригласил председателя парламента КНДР посетить Россию в 2020 году
Российский павильон впервые представлен на Industrial Transformation
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин отметил необходимость сотрудничества Госдумы и парламента КНДР
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин обсудил с Эрдоганом использование карт "МИР"
Мужчина в финансовом районе Шанхая, Китай
Во II Китайском международном импортном ЭКСПО примут участие 64 страны
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ
КНР считает важным укрепление военной координации с США и взаимное доверие
Газовый вентиль
Болгария надеется построить газопровод "Балканский поток" до 2021 года
Пхеньян
Председатель парламента КНДР назвал цель визита в Москву
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния