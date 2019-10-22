В КНДР ожидают визита делегации Госдумы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пхеньян ожидает визита в страну делегации Госдумы РФ, заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
"Мы тоже хотим, чтобы наши встречи стали регулярными, чтобы они приносили реальную пользу развитию наших отношений. Мы будем ждать приезда вашей делегации в нашу страну", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Делегация парламента КНДР во главе с его председателем находится с визитом в России. В понедельник северокорейские парламентарии встретились с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Во вторник состоялась встреча с представителем Госдумы Вячеславом Володиным.