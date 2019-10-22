Количество заключенных в России достигло исторического минимума

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в этом году снизилось на шесть процентов — до 434 тысяч человек, сообщило пресс-бюро ФСИН.

Так, уточнили в ведомстве, на 1 октября числилось 434 303 осужденных, тогда как еще в начале года их было более 463 тысяч. Наибольшее снижение отмечено в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского (1249) и Красноярского (1172) краев.

Кроме того, стало меньше и тех, кто находится в следственных изоляторах. На 1 октября их было 98 301 человек, а годом ранее — 100 581.