Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T12:30Z
https://ria.ru/20191022/1560053630.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_0:203:3280:2048_1036x0_80_0_0_0c5c2c3fb932fd5a0637b56f60971575.jpg
РИА Новости

Количество заключенных в России достигло исторического минимума

10:31 22.10.2019 (обновлено: 12:30 22.10.2019)
4879
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкАвтозак ФСИН России
Автозак ФСИН России
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в этом году снизилось на шесть процентов — до 434 тысяч человек, сообщило пресс-бюро ФСИН.
Так, уточнили в ведомстве, на 1 октября числилось 434 303 осужденных, тогда как еще в начале года их было более 463 тысяч. Наибольшее снижение отмечено в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского (1249) и Красноярского (1172) краев.
Кроме того, стало меньше и тех, кто находится в следственных изоляторах. На 1 октября их было 98 301 человек, а годом ранее — 100 581.
"Следуют отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России", — добавили в пресс-бюро.
Тюрьма
Вчера, 09:13РИА Новости
В Адыгее экс-начальник колонии получил 7,5 года за взятку "Нивой" и мебелью
321662338
Обсудить 27
Федеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Просто население России сокращается, а не % преступлений.
22 октября, 10:34
ИРИван Русский
46223016
Это тот случай когда остались сидеть только за кражу колбасы , а за украденные миллионы наличности сидят дома ))
22 октября, 11:32
Алексей Николаевич
2720206
Рекомендуем
Российская боевая авиация в Сирии
Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии
РИА
Новости
Здание Счетной палаты РФ
В Счетной палате раскритиковали работу по реализации проекта развития СКФО
Врачи
Роспотребнадзор расследует случаи "гаффской болезни" в Тюменской области
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Лента
новостей
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев назвал победителей в холодной войне
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф
Автомобиль скорой помощи
В Приморье привлекли к ответственности водителя, проигнорировавшего скорую
Пациент на приеме у врача-офтальмолога
Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Регистратура в поликлинике
Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов
Участок изготовления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ)
На игле: США не смогли отказаться от российского урана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния