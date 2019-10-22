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РИА Новости

В район Норвегии, где терпит бедствие российский ледокол, вылетел вертолет

10:29 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкШторм
Шторм
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Шторм. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет вылетел в район у берегов Норвегии, где из-за остановки двигателя российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает спасательный центр Южной Норвегии.
Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии из-за остановки двигателя.
"В районе бедствия вылетел вертолет, в районе наблюдает сильный шторм", - говорится в сообщении.
Изначально судно потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование. На место следуют буксиры.
Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и шло на Ямал.
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