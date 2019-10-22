В район Норвегии, где терпит бедствие российский ледокол, вылетел вертолет

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет вылетел в район у берегов Норвегии, где из-за остановки двигателя российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает спасательный центр Южной Норвегии.

Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии из-за остановки двигателя.

"В районе бедствия вылетел вертолет, в районе наблюдает сильный шторм", - говорится в сообщении.

Изначально судно потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование. На место следуют буксиры.