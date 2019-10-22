Санкционная политика США не способствует миру, заявил глава парламента КНДР

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Санкционная политика США против неугодных стран, в том числе РФ, Китая, Венесуэлы, не способствует миру и безопасности, заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
"Как вы только что отметили, сейчас США и страны Запада проводят политику санкций и развязывают торговые войны против тех стран, которые проводят самостоятельную политику, которая им неугодна, в том числе против России, Китая, Венесуэлы, Кубы, Турции и других стран. Такая односторонняя политика Соединённых Штатов вовсе не способствует сохранению мира и безопасности, дружбе между странами и народами", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
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КНДР будет "идти рука об руку с российскими друзьями и другими миролюбивыми силами всего мира", добавил Пак Тхэ Сон.