Санкционная политика США не способствует миру, заявил глава парламента КНДР

"Как вы только что отметили, сейчас США и страны Запада проводят политику санкций и развязывают торговые войны против тех стран, которые проводят самостоятельную политику, которая им неугодна, в том числе против России, Китая, Венесуэлы, Кубы, Турции и других стран. Такая односторонняя политика Соединённых Штатов вовсе не способствует сохранению мира и безопасности, дружбе между странами и народами", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.