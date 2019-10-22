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РИА Новости

Санкционная политика США не способствует миру, заявил глава парламента КНДР

10:22 22.10.2019 (обновлено: 10:33 22.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Пхеньян
Города мира. Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Города мира. Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Санкционная политика США против неугодных стран, в том числе РФ, Китая, Венесуэлы, не способствует миру и безопасности, заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
"Как вы только что отметили, сейчас США и страны Запада проводят политику санкций и развязывают торговые войны против тех стран, которые проводят самостоятельную политику, которая им неугодна, в том числе против России, Китая, Венесуэлы, Кубы, Турции и других стран. Такая односторонняя политика Соединённых Штатов вовсе не способствует сохранению мира и безопасности, дружбе между странами и народами", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Пхеньян
21 октября, 15:07РИА Новости
Председатель парламента КНДР назвал цель визита в Москву
КНДР будет "идти рука об руку с российскими друзьями и другими миролюбивыми силами всего мира", добавил Пак Тхэ Сон.
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Пак Тхэ СонКНДРСШАВ мире
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