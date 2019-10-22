В Хабаровском крае на волю выпустят еще одну группу белух из бухты Средняя

ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Белух, которых в пятницу отправили из Приморья на корабле к месту выпуска в Хабаровском крае, отпустят на волю в среду, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Ранее сообщалось, что в пятницу 11 белух из бухты Средняя в Приморье погрузили на борт научно-исследовательского судна ВНИРО. Белухи будут выпущены в районе Сахалинского залива.

"В настоящее время научно-исследовательское судно ВНИРО "Зодиак", на котором перевозят партию белух, прошло поселок Де Кастри Хабаровского края и находится у входа в пролив Невельского. К месту выпуска в Сахалинском заливе судно подойдет сегодня поздно вечером. Выпуск животных запланирован на завтра", - отметил представитель ВНИРО.

Он отметил, что животные переносят транспортировку с минимальным стрессом. С ними постоянно находятся тренеры и ветеринары.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Выпускать белух и косаток начали 27 июня.