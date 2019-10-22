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РИА Новости

В Хабаровском крае на волю выпустят еще одну группу белух из бухты Средняя

10:20 22.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Белух, которых в пятницу отправили из Приморья на корабле к месту выпуска в Хабаровском крае, отпустят на волю в среду, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
Ранее сообщалось, что в пятницу 11 белух из бухты Средняя в Приморье погрузили на борт научно-исследовательского судна ВНИРО. Белухи будут выпущены в районе Сахалинского залива.
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"В настоящее время научно-исследовательское судно ВНИРО "Зодиак", на котором перевозят партию белух, прошло поселок Де Кастри Хабаровского края и находится у входа в пролив Невельского. К месту выпуска в Сахалинском заливе судно подойдет сегодня поздно вечером. Выпуск животных запланирован на завтра", - отметил представитель ВНИРО.
Он отметил, что животные переносят транспортировку с минимальным стрессом. С ними постоянно находятся тренеры и ветеринары.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Выпускать белух и косаток начали 27 июня.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
30 сентября, 04:27РИА Новости
Белухи из "китовой тюрьмы" хорошо переносят перевозку
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СахалинДмитрий КобылкинХабаровский крайОбщество
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