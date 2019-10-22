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РИА Новости

В Москве возбудили дело о поножовщине в хостеле с двумя погибшими

10:19 22.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено после поножовщины в столичном хостеле, где два человека были убиты и ещё четверо пострадали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Хостел в Москве
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По данным следствия, утром 22 октября 2019 года в хостеле, расположенном в новой Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказала Иванова.
Ранее в полиции сообщали о задержании мужчины, убившего двух и ранившего четырёх человек в новой Москве.
Сейчас, по словам Ивановой, следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления.
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ХостелыСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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