Володин отметил необходимость сотрудничества Госдумы и парламента КНДР

"Согласен с предложением о необходимости развития контактов между нашими парламентами. Правильно было бы продумать вопросы, связанные с обсуждением тем, которые нас волнуют, в рамках профильных комитетов с тем, чтобы заняться конкретной работой. Это позволило бы выйти на результат, и вместе с этим мы со своей стороны законодательно обеспечили бы те решения, которые приняты на уровне глав государств", - сказал Володин в ходе встречи.