Володин отметил необходимость сотрудничества Госдумы и парламента КНДР

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы и Верховного народного собрания КНДР могли бы совместно работать над вопросами, решение которых необходимо для законодательного обеспечения договоренностей глав России и Северной Кореи, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы во вторник провел встречу с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном. Северокорейский политик в ходе встречи заявил, что нужно сделать регулярными делегационные обмены и контакты на различных уровнях между парламентами РФ и КНДР. По его словам, северокорейские парламентарии также хотят укрепить взаимодействие с российскими коллегами на международных парламентских площадках.
Володин, в свою очередь, поддержал идею Пак Тхэ Сона и указал на необходимость сотрудничества профильных комитетов Госдумы и Верховного народного собрания КНДР.
"Согласен с предложением о необходимости развития контактов между нашими парламентами. Правильно было бы продумать вопросы, связанные с обсуждением тем, которые нас волнуют, в рамках профильных комитетов с тем, чтобы заняться конкретной работой. Это позволило бы выйти на результат, и вместе с этим мы со своей стороны законодательно обеспечили бы те решения, которые приняты на уровне глав государств", - сказал Володин в ходе встречи.
Спикер Госдумы также выразил надежду на то, что визит Пак Тхэ Сона в Россию пройдет продуктивно и внесет вклад в развитие межпарламентских контактов.