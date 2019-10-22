В Иркутске утром произошло более десятка аварий из-за гололеда

ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Утром во вторник в Иркутске из-за гололеда произошло более десятка аварий, в одном только микрорайоне Березовый участниками ДТП стали водители 11 автомобилей, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Мокрый снег выпал ночью во вторник в Иркутске, утром, из-за похолодания до минус 4 градусов, на дорогах образовался лед.
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"В городе Иркутске зафиксировано более десятка дорожных аварий из-за неблагоприятных погодных условий и невнимательности водителей", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона, только в микрорайоне Березовый в утренние часы участниками ДТП стали водители 11 автомобилей.
По данным пресс-службы правительства Иркутской области, "Дорожная служба" минстроя направила на расчистку подъездов к Иркутску из пригородных поселков дополнительно 10 единиц техники. Также на 250 тонн увеличен подвоз противогололедных материалов.