В Иркутске утром произошло более десятка аварий из-за гололеда

ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Утром во вторник в Иркутске из-за гололеда произошло более десятка аварий, в одном только микрорайоне Березовый участниками ДТП стали водители 11 автомобилей, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Мокрый снег выпал ночью во вторник в Иркутске, утром, из-за похолодания до минус 4 градусов, на дорогах образовался лед.

"В городе Иркутске зафиксировано более десятка дорожных аварий из-за неблагоприятных погодных условий и невнимательности водителей", - говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона, только в микрорайоне Березовый в утренние часы участниками ДТП стали водители 11 автомобилей.