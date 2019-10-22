Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год

КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.

"Министерство экономики пересматривает сейчас прогноз по инфляции в сторону снижения, приближает его к целям Национального банка, который считает, что уже в следующем году инфляция снизится к целевому коридору. По инфляции на конец следующего года мы ожидаем 5,5%", - сказал Николайчук. Брифинг транслировался в youtube-канале кабмина.

Кроме того, по словам замминистра, ведомство улучшило прогноз среднего обменного курса гривны. При этом цифры он не назвал. Макроэкономический прогноз на 2020 год должен утвердить кабмин Украины.

Ранее кабинет министров утвердил проект госбюджета Украины на 2020 год, предусматривающий рост ВВП на 3,3%, инфляцию в 6% и дефицит в 2,09% ВВП. Верховная рада приняла документ в первом чтении.

При этом замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб ранее в октябре назвал проект госбюджета консервативным. По его словам, внесенный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.