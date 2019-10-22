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РИА Новости

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

10:04 22.10.2019 (обновлено: 10:37 22.10.2019)
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© AFP 2019 / Scanpix Norway/Gunnar Kvassheim Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
© AFP 2019 / Scanpix Norway/Gunnar Kvassheim
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии к западу от Олесунна, передал спасательный центр южной части страны.
Уточняется, что причина ЧП — остановка двигателя. На борту находятся 33 человека.
"В район бедствия вылетел вертолет, <...> наблюдает сильный шторм", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали, что россияне вышли из Санкт-Петербурга 17 октября и направились к Ямалу. Недалеко от западного побережья Норвегии судно потеряло мощность двигателя, но позднее смогло начать маневрирование.
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НорвегияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Дай Бог что бы обошлось.....
22 октября, 10:12
Арсений Понфиленко
11502103
Всё будет хорошо. Бог в помощь.
22 октября, 10:18
lyuda.terenteva.55
6501001
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