МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии к западу от Олесунна, передал спасательный центр южной части страны.

Ранее СМИ писали, что россияне вышли из Санкт-Петербурга 17 октября и направились к Ямалу. Недалеко от западного побережья Норвегии судно потеряло мощность двигателя, но позднее смогло начать маневрирование.