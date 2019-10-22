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РИА Новости

СМИ: военный спутник США осмотрит неисправный аппарат-разведчик на орбите

10:03 22.10.2019
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© Fotolia / AND IncКосмический спутник во время облета Земли
Космический спутник во время облета Земли
© Fotolia / AND Inc
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спутник-инспектор Mycroft, принадлежащий ВВС США, осмотрит на орбите малый американский разведывательный космический аппарат S5, у которого возникли проблемы, сообщил специализированный сайт airforcemag.com.
Спутник Mycroft был запущен в космос в апреле 2018 года и предназначен для инспекции аппаратов на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров, на которой работают спутники связи и ретрансляции).
Как отмечает сайт со ссылкой на исследовательскую лабораторию ВВС США, спутник Mycroft проинспектирует аппарат S5, также принадлежащий ВВС США. Он был выведен на орбиту в феврале 2019 года и предназначен для разведки космической обстановки.
Сообщается, что в марте связь с S5 была потеряна, однако он жив и сориентирован на Солнце для получения электропитания. Поэтому ВВС США приняли решение отправить к S5 спутник Mycroft, который осмотрит его солнечные батареи и антенны на предмет повреждений.
В апреле в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом "За безопасный мир" (Secure World Foundation), сообщалось, что американские военные спутники-шпионы GSSAP на геостационарной орбите многократно близко и скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
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