Володин пригласил председателя парламента КНДР посетить Россию в 2020 году

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сона вновь посетить Россию с официальным визитом в 2020 году.

"Приглашаем вас на будущий год совершить официальный визит вновь к нам в страну, в Россию, потому что за прошедшие вот уже почти 20 лет это только третий визит, приезд председателя парламента Северной Кореи. У нас есть огромный спектр вопросов, которые необходимо обсуждать на принципах добрососедства и уважения друг к другу", - сказал Володин на встрече с Пак Тхэ Соном во вторник.

"Надеемся, что ваш приезд послужит серьезным вкладом в развитие отношений между нашими странами, стимулирует и придаст дополнительный импульс контактам на межпарламентском уровне и больше будет понимания в отношениях", - добавил спикер Госдумы.

Пак Тхэ Сон в свою очередь ответил, что КНДР активно рассчитывает на приезд Володина в Северную Корею, что предоставит хорошие возможности для развития сотрудничества двух стран.