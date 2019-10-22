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РИА Новости

Володин пригласил председателя парламента КНДР посетить Россию в 2020 году

09:58 22.10.2019 (обновлено: 10:32 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сона вновь посетить Россию с официальным визитом в 2020 году.
"Приглашаем вас на будущий год совершить официальный визит вновь к нам в страну, в Россию, потому что за прошедшие вот уже почти 20 лет это только третий визит, приезд председателя парламента Северной Кореи. У нас есть огромный спектр вопросов, которые необходимо обсуждать на принципах добрососедства и уважения друг к другу", - сказал Володин на встрече с Пак Тхэ Соном во вторник.
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"Надеемся, что ваш приезд послужит серьезным вкладом в развитие отношений между нашими странами, стимулирует и придаст дополнительный импульс контактам на межпарламентском уровне и больше будет понимания в отношениях", - добавил спикер Госдумы.
Пак Тхэ Сон в свою очередь ответил, что КНДР активно рассчитывает на приезд Володина в Северную Корею, что предоставит хорошие возможности для развития сотрудничества двух стран.
Ранее депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев сообщал РИА Новости, что председатель Госдумы приглашён в КНДР, такой визит прорабатывается и может состояться в 2020 году.
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