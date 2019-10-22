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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект о восстановлении системы медвытрезвителей

09:53 22.10.2019 (обновлено: 09:57 22.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Данной инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.
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Комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по данному законопроекту, на заседании в среду, 16 октября, принял решение поддержать инициативу.
В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. В соответствии с документом "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".
Как ранее отмечал один из авторов проекта, глава социального комитета СФ Валерий Рязанский, в настоящее время законодательно не урегулирован вопрос создания учреждений помощи находящимся в состоянии опьянения.
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В пояснительной записке отмечается, что система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 30-40-х годах XX века для пресечения появления в общественных местах граждан в состоянии опьянения, оказания им медицинской помощи, предупреждения правонарушений. Однако со временем сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована.
Вместе с тем, подчеркивается в документе, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах - 8-10 тысяч человек. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами преступлений.
Как показывает практика работы медицинских организаций, говорится в документе, гражданам в состоянии легкой и средней степени опьянения не требуется медицинская помощь, а достаточно только наблюдения, чтобы исключить вероятность ухудшения здоровья. Кроме того, в настоящее время ни у органов госвласти субъектов РФ, ни у органов местного самоуправления нет полномочий по организации таких спецучреждений.
Учреждения, создаваемые субъектами РФ, в настоящее время не могут решать вопрос об оказании помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения, так как не могут отнести ее к мерам социальной помощи и поддержки. Комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения, не нуждающимся в медицинской помощи, законодательно не отнесен к вопросам местного значения, что создает препятствия в применении положений Федерального закона, устанавливающих, что создание муниципальных предприятий и учреждений осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения. Также не определена ведомственная принадлежность специализированных учреждений.
Положения законопроекта направлены на урегулирование указанных вопросов.
Правительство Российской Федерации законопроект поддержало с учетом замечаний. Высказаны замечания о том, что в законопроекте требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет там оказываться. Глава комитета Совфеда по социальной политике, один из авторов документа Валерий Рязанский сообщал, что сенаторы готовы доработать законопроект о медвытрезвителях с учетом замечаний правительственной комиссии.
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
15 мая, 12:32РИА Новости
Минздрав прокомментировал идею создания вытрезвителей
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Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Еще один способ шарить по карманам у народа. Эта дума - антинародная.
22 октября, 10:44
ВНВячеслав Нестеренко
900116
Надо не систему вытрезвителей создавать, а решать проблему пьянства путем улучшения качества жизни. А то давайте все восстановим, что было при совке. Очередное наступление на права граждан, как всегда эта Госдума ничего путного предложить не может, только по принципу держать и не пущать.
22 октября, 10:58
ivanovserg58
1000014
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