Комитет Госдумы поддержал проект о восстановлении системы медвытрезвителей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Данной инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.

Комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по данному законопроекту, на заседании в среду, 16 октября, принял решение поддержать инициативу.

В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. В соответствии с документом "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".

Как ранее отмечал один из авторов проекта, глава социального комитета СФ Валерий Рязанский, в настоящее время законодательно не урегулирован вопрос создания учреждений помощи находящимся в состоянии опьянения.

В пояснительной записке отмечается, что система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 30-40-х годах XX века для пресечения появления в общественных местах граждан в состоянии опьянения, оказания им медицинской помощи, предупреждения правонарушений. Однако со временем сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована.

Вместе с тем, подчеркивается в документе, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах - 8-10 тысяч человек. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами преступлений.

Как показывает практика работы медицинских организаций, говорится в документе, гражданам в состоянии легкой и средней степени опьянения не требуется медицинская помощь, а достаточно только наблюдения, чтобы исключить вероятность ухудшения здоровья. Кроме того, в настоящее время ни у органов госвласти субъектов РФ, ни у органов местного самоуправления нет полномочий по организации таких спецучреждений.

Учреждения, создаваемые субъектами РФ, в настоящее время не могут решать вопрос об оказании помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения, так как не могут отнести ее к мерам социальной помощи и поддержки. Комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения, не нуждающимся в медицинской помощи, законодательно не отнесен к вопросам местного значения, что создает препятствия в применении положений Федерального закона, устанавливающих, что создание муниципальных предприятий и учреждений осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения. Также не определена ведомственная принадлежность специализированных учреждений.

Положения законопроекта направлены на урегулирование указанных вопросов.