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РИА Новости

Пилот, хот-дог и динозавр: собачий Хеллоуин-парад в Нью-Йорке

12:25 22.10.2019 (обновлено: 15:55 22.10.2019)
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В нью-йоркском Томпкинс-сквер-парке на днях состоялся ежегодный парад собак в честь Хеллоуина. Шоу традиционно проводят за неделю до праздника всех святых. Чтобы питомец участвовал в карнавале, хозяевам достаточно позаботиться лишь о том, чтобы у любимца был яркий оригинальный костюм. Четвероногие модники и их владельцы — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Настоящей звездой парада стал пес в костюме Рианны с розовыми перьями и изумрудных солнечных очках.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
1 из 15

Настоящей звездой парада стал пес в костюме Рианны с розовыми перьями и изумрудных солнечных очках.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Andrew Kelly

Нынешний Хеллоуин-парад собак в Нью-Йорке стал 29-м по счету.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
2 из 15

Нынешний Хеллоуин-парад собак в Нью-Йорке стал 29-м по счету.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Andrew Kelly

По городу шествовали зебры, львы, динозавры.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
3 из 15

По городу шествовали зебры, львы, динозавры.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Andrew Kelly

Этой таксе досталась непростая роль — попробуй-ка изобразить хот-дог.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
4 из 15

Этой таксе досталась непростая роль — попробуй-ка изобразить хот-дог.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AFP 2019 / Johannes Eisele

А этому участнику в хмурый денек пришлось заменить радугу.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
5 из 15

А этому участнику в хмурый денек пришлось заменить радугу.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Грозный вид и серьезные намерения — костюм динозавра обязывает любого, кто его надевает.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
6 из 15

Грозный вид и серьезные намерения — костюм динозавра обязывает любого, кто его надевает.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Думаете, это маленькая безобидная собачка? Не обманывайтесь, перед вами — монстр Демогоргон из популярного сериала "Очень странные дела".

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
7 из 15

Думаете, это маленькая безобидная собачка? Не обманывайтесь, перед вами — монстр Демогоргон из популярного сериала "Очень странные дела".

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Andrew Kelly

Йоркшир Линкольн в костюме пилота-аса Красного Барона стал обладателем главного приза праздника за лучший костюм.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
8 из 15

Йоркшир Линкольн в костюме пилота-аса Красного Барона стал обладателем главного приза праздника за лучший костюм.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Andrew Kelly

Хозяин — верный друг своего пса, доказал владелец этого самоеда, когда не только превратил питомца в Ворчуна Оскара из "Улицы Сезам", но и сам надел костюм Большой Желтой Птицы.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
9 из 15

Хозяин — верный друг своего пса, доказал владелец этого самоеда, когда не только превратил питомца в Ворчуна Оскара из "Улицы Сезам", но и сам надел костюм Большой Желтой Птицы.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Andrew Kelly

Если хочешь привлечь фотографов, изобрази летучую мышь и замри.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
10 из 15

Если хочешь привлечь фотографов, изобрази летучую мышь и замри.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Образ девочки Риган из фильма "Изгоняющий дьявола" должен бы внушать ужас, но слишком уж приветливой собаке он достался.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
11 из 15

Образ девочки Риган из фильма "Изгоняющий дьявола" должен бы внушать ужас, но слишком уж приветливой собаке он достался.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Andrew Kelly

Бостон-терьер сохраняет достоинство в любых ситуациях и нарядах.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
12 из 15

Бостон-терьер сохраняет достоинство в любых ситуациях и нарядах.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Послушание в сочетании с бесконечным очарованием — большая редкость. Владельцам этой малышки повезло.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
13 из 15

Послушание в сочетании с бесконечным очарованием — большая редкость. Владельцам этой малышки повезло.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Andrew Kelly

Оказывается, мастиф в образе льва выглядит чрезвычайно правдоподобно.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
14 из 15

Оказывается, мастиф в образе льва выглядит чрезвычайно правдоподобно.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Andrew Kelly

Участники ежегодного Хеллоуин-парада собак в Нью-Йорке.

Ежегодный Хэллоуин-парад собак в Нью-Йорке
15 из 15

Участники ежегодного Хеллоуин-парада собак в Нью-Йорке.

© REUTERS / Andrew Kelly
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ХэллоуинНью-Йорк (город)Фото
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