Пилот, хот-дог и динозавр: собачий Хеллоуин-парад в Нью-Йорке

В нью-йоркском Томпкинс-сквер-парке на днях состоялся ежегодный парад собак в честь Хеллоуина. Шоу традиционно проводят за неделю до праздника всех святых. Чтобы питомец участвовал в карнавале, хозяевам достаточно позаботиться лишь о том, чтобы у любимца был яркий оригинальный костюм. Четвероногие модники и их владельцы — в фотоленте Ria.ru.