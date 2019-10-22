Пилот, хот-дог и динозавр: собачий Хеллоуин-парад в Нью-Йорке

Настоящей звездой парада стал пес в костюме Рианны с розовыми перьями и изумрудных солнечных очках.
Настоящей звездой парада стал пес в костюме Рианны с розовыми перьями и изумрудных солнечных очках.
Нынешний Хеллоуин-парад собак в Нью-Йорке стал 29-м по счету.
По городу шествовали зебры, львы, динозавры.
Этой таксе досталась непростая роль — попробуй-ка изобразить хот-дог.
А этому участнику в хмурый денек пришлось заменить радугу.
Грозный вид и серьезные намерения — костюм динозавра обязывает любого, кто его надевает.
Грозный вид и серьезные намерения — костюм динозавра обязывает любого, кто его надевает.
Думаете, это маленькая безобидная собачка? Не обманывайтесь, перед вами — монстр Демогоргон из популярного сериала "Очень странные дела".
Думаете, это маленькая безобидная собачка? Не обманывайтесь, перед вами — монстр Демогоргон из популярного сериала "Очень странные дела".
Йоркшир Линкольн в костюме пилота-аса Красного Барона стал обладателем главного приза праздника за лучший костюм.
Йоркшир Линкольн в костюме пилота-аса Красного Барона стал обладателем главного приза праздника за лучший костюм.
Хозяин — верный друг своего пса, доказал владелец этого самоеда, когда не только превратил питомца в Ворчуна Оскара из "Улицы Сезам", но и сам надел костюм Большой Желтой Птицы.
Хозяин — верный друг своего пса, доказал владелец этого самоеда, когда не только превратил питомца в Ворчуна Оскара из "Улицы Сезам", но и сам надел костюм Большой Желтой Птицы.
Если хочешь привлечь фотографов, изобрази летучую мышь и замри.
Образ девочки Риган из фильма "Изгоняющий дьявола" должен бы внушать ужас, но слишком уж приветливой собаке он достался.
Образ девочки Риган из фильма "Изгоняющий дьявола" должен бы внушать ужас, но слишком уж приветливой собаке он достался.
Бостон-терьер сохраняет достоинство в любых ситуациях и нарядах.
Послушание в сочетании с бесконечным очарованием — большая редкость. Владельцам этой малышки повезло.
Послушание в сочетании с бесконечным очарованием — большая редкость. Владельцам этой малышки повезло.
Оказывается, мастиф в образе льва выглядит чрезвычайно правдоподобно.
Участники ежегодного Хеллоуин-парада собак в Нью-Йорке.