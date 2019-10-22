На Украине допросили экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины допросили бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского до того, как он вышел из СИЗО, сообщил во вторник его адвокат Руслан Волынец.

Сотрудники антикоррупционного бюро задержали Гладковского 17 октября. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания. Высший антикоррупционный суд Украины 19 октября арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в более чем 420 тысяч долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Семья Гладковского в понедельник внесла за него залог, и он вышел из СИЗО.

Однако, по его словам, вопросы Гладковскому задавал только адвокат.