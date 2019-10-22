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РИА Новости

На Украине допросили экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

09:38 22.10.2019
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© Фото : сайт президента УкаиныОлег Гладковский
Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Олег Гладковский. Архивное фото
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины допросили бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского до того, как он вышел из СИЗО, сообщил во вторник его адвокат Руслан Волынец.
Сотрудники антикоррупционного бюро задержали Гладковского 17 октября. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания. Высший антикоррупционный суд Украины 19 октября арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в более чем 420 тысяч долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Семья Гладковского в понедельник внесла за него залог, и он вышел из СИЗО.
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"Допрос был. Он состоялся 18 октября", - цитирует Волынца агентство "Украинские новости".
Однако, по его словам, вопросы Гладковскому задавал только адвокат.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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