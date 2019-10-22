В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве на улице нашли шестимесячную девочку, сообщила журналистам представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина. Следователи начали проверку, сейчас они устанавливают родителей и родственников ребенка.
Как сообщал РЕН ТВ, девочку, завернутую в куртку, обнаружил водитель такси, который вызвал скорую помощь.
Сейчас ребенок находится в больнице.
Следователи просят всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, сообщить об этом по телефону 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.