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РИА Новости

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

09:29 22.10.2019 (обновлено: 17:53 22.10.2019)
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© СК РФСтоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой мужчина оставляет ребенка на улице в центре Москвы
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой мужчина оставляет ребенка на улице в центре Москвы
© СК РФ
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве на улице нашли шестимесячную девочку, сообщила журналистам представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина. Следователи начали проверку, сейчас они устанавливают родителей и родственников ребенка.
Как сообщал РЕН ТВ, девочку, завернутую в куртку, обнаружил водитель такси, который вызвал скорую помощь.
Сейчас ребенок находится в больнице.
Следователи просят всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, сообщить об этом по телефону 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.
Прокуратура
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