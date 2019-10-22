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РИА Новости

В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф

09:20 22.10.2019
49723
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что волной смыло вагончик, в котором мог храниться сейф с намытым золотом.
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"В месте разлива реки Сейба из-за прорыва дамбы после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС", - говорится в сообщении.
Сейф еще не вскрыли. "Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте обнаружения металлического сейфа", - добавили в главке.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Работяг и низшее звено управленцев обвинят, а реальных виновников(хозяев этого и других приисков) это не коснётся. А ведь они заставляют работать без «ТБ» что бы прибыль шла и затрат как можно было меньше, по всей стране так и все властные структуры это знают.
22 октября, 09:31
ПППрактик Практик
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