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РИА Новости

В Счетной палате раскритиковали работу по реализации проекта развития СКФО

09:11 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа за три последних года составили почти 8 миллиардов рублей, но не принесли значимого эффекта ни для региональных рынков, ни для инвестиций, говорится в материалах Счетной палаты РФ, опубликованных по итогам анализа использования соответствующих бюджетных субсидий.
По данным контрольного ведомства, в 2017-2018 годах на реализацию подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года" было направлено 8,8 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета – 5,5 миллиарда рублей. В 2019 году направлено еще 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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"Меры господдержки, направленные на развитие регионов Северного Кавказа, пока не достигли ожидаемого эффекта. Кардинального улучшения инвестклимата не наблюдается ни в макрорегионе в целом, ни в отдельных его субъектах. Примеров успешно завершенных инвестпроектов крайне мало, напряженность на рынке труда сохраняется", - отмечают аудиторы.
"Из 27 запланированных инвестпроектов в 2017-2018 годах реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест. Не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году – 36%", - цитирует ведомство выступление на коллегии аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.
Бюджетные субсидии предоставлялись регионам в основном на реализацию инвестпроектов. При этом механизм их отбора и финансирования, по мнению контрольного ведомства, сложен, непрозрачен и сопряжен с коррупционными рисками: средства поступают в капитал акционерных обществ субъектов СКФО, при этом федеральные органы не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью, полагает Счетная палата.
Например, в 2018 году в Дагестане соглашения с акционерным обществом не заключались, в Ингушетии вместо соглашения об осуществлении имущественного взноса было заключено соглашение о предоставлении субсидий. При этом все субъекты, кроме Ингушетии, нарушили срок заключения соглашений, а предусмотренные Бюджетным кодексом порядки принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций нормативно утвердили только два региона.
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