Южная Корея в 2020 году поднимет расходы на оборону

СЕУЛ, 22 окт – РИА Новости. Южная Корея поднимет расходы на оборону до примерно 42,7 миллиарда долларов, заявил президент страны Мун Чжэ Ин в своей речи парламенту о проекте бюджета на 2020 год.

Как заявил президент, "чтобы защитить граждан от угрозы Северной Кореи", с 2009 года расходы на военный бюджет поднялись до максимальных 6,9% от бюджета. В особенности бюджет на усовершенствование оборонной мощи страны был увеличен на 10,5% . В 2020 году Южная Корея увеличит оборонный бюджет на 7,4% по сравнению с 2019 годом.

"В бюджете на следующий год оборонному бюджету отведено более 50 триллионов вон (около 42,7 миллиардов долларов). С одной стороны будут закуплены подлодки нового поколения отечественного производства, разведывательные спутники и другие технические устройства, с другой стороны мы поднимем зарплату военным… на 33%, чтобы обеспечить оборону страны", - заявил президент.

Он также добавил, что Южная Корея переживает последний "критический момент" на пути к миру.