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РИА Новости

Южная Корея в 2020 году поднимет расходы на оборону

08:47 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
СЕУЛ, 22 окт – РИА Новости. Южная Корея поднимет расходы на оборону до примерно 42,7 миллиарда долларов, заявил президент страны Мун Чжэ Ин в своей речи парламенту о проекте бюджета на 2020 год.
Как заявил президент, "чтобы защитить граждан от угрозы Северной Кореи", с 2009 года расходы на военный бюджет поднялись до максимальных 6,9% от бюджета. В особенности бюджет на усовершенствование оборонной мощи страны был увеличен на 10,5% . В 2020 году Южная Корея увеличит оборонный бюджет на 7,4% по сравнению с 2019 годом.
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"В бюджете на следующий год оборонному бюджету отведено более 50 триллионов вон (около 42,7 миллиардов долларов). С одной стороны будут закуплены подлодки нового поколения отечественного производства, разведывательные спутники и другие технические устройства, с другой стороны мы поднимем зарплату военным… на 33%, чтобы обеспечить оборону страны", - заявил президент.
Он также добавил, что Южная Корея переживает последний "критический момент" на пути к миру.
"Последняя стена, которую мы должны преодолеть – денуклеаризация. И преодолеть ее можно лишь с помощью диалога", - пояснил Мун Чжэ Ин. По словам президента, на данный момент приоритетом южнокорейских военных является сдерживание Северной Кореи, но стране будет необходима сильная армия, даже если произойдет объединение с КНДР. "Сильная безопасность необходима, чтобы мы могли сами решать свою судьбу, не полагаясь на других", - добавил Мун Чжэ Ин.
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяВ мире
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