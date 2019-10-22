Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Работники этих отраслей стали получать в среднем на 74 процента больше — 43,9 тысячи рублей в 2018 году против 25,2 тысячи в 2013-м.

Второе место занимают сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 73 процента (с 16,3 до 28,1 тысячи рублей). На третьей строчке оказалась сфера здравоохранения и социальных услуг — здесь средняя зарплата увеличилась с 24,5 тысячи до чуть более 40 тысяч рублей.