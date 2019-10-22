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РИА Новости

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

08:45 22.10.2019 (обновлено: 12:08 22.10.2019)
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Работники этих отраслей стали получать в среднем на 74 процента больше — 43,9 тысячи рублей в 2018 году против 25,2 тысячи в 2013-м.
Второе место занимают сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 73 процента (с 16,3 до 28,1 тысячи рублей). На третьей строчке оказалась сфера здравоохранения и социальных услуг — здесь средняя зарплата увеличилась с 24,5 тысячи до чуть более 40 тысяч рублей.
В рейтинг также вошли работники, занятые в области информации и связи, чья зарплата увеличилась на 60 процентов (с 42,2 до 67,8 тысячи), и в сфере добычи полезных ископаемых — рост по сравнению с 2013-м составил 54 процента (с 54,1 до 83,2 тысячи рублей).
Российские рубли
30 сентября, 19:34РИА Новости
Правительство оценило объем "серых" зарплат в России
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