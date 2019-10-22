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РИА Новости

Суд не стал рассматривать иск комбината питания "Кремлевский" к Киркорову

08:38 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" управления делами президента РФ о взыскании около 82 тысяч рублей с Филиппа Киркорова, следует из информации в картотеке арбитражных дел, причины такого решения не уточняются.
Пресс-секретарь управделами президента, в структуру которого входит комбинат питания "Кремлевский", Елена Крылова ранее сообщила РИА Новости, что иск подан в связи с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы певца во время репетиций концертов в прошлом году. По ее словам, в прошлом году, когда Киркоров давал концерты в Кремле, были также организованы репетиции труппы, составлен договор о предоставлении питания участникам труппы, акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды направлялись в течение года, однако этого не произошло.
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Она добавила, что комбинат питания не является частной структурой и в управделами надеются на урегулирование спора. По ее словам, истец рассчитывает, что "стороны правильно всё поймут и это не приведет к скандалу". Комментариями Киркорова РИА Новости не располагает.
Комбинат питания "Кремлевский" обслуживает администрацию и управление делами президента, Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд и Центризбирком.
Иск поступил в суд 1 августа в электронном виде, он был принят к рассмотрению в упрощенном порядке. Это означает, что дело рассматривается без вызова сторон и проведения судебного заседания. Истец и ответчик должны представить все документы в письменном виде.
В частности, суд обязал истца в срок до 17 сентября представить подлинники иска и документов, на которых он основывает свои требования, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего иск. Как указал суд, "в случае непредставления указанных документов исковое заявление будет оставлено без рассмотрения". В соответствии с процессуальным законодательством, суд может оставить иск без рассмотрения также в том случае, если выявит несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора, и в ряде других случаев.
Оставление иска без рассмотрения - это одна из форм завершения судебного разбирательства без вынесения решения по существу спора. В отличие от прекращения производства по делу, оставление без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с аналогичным требованием.
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Филипп КиркоровРоссияПроисшествия
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