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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на НПЗ в Оренбуржье

08:37 22.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Больница. Архивное фото
УФА, 22 окт - РИА Новости. Состояние двух пострадавших на нефтяном заводе в оренбургском Орске оценивается как тяжелое, остальные шесть человек в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Оренбургской области.
В понедельник вечером на установке гидроочистки дизельного топлива на заводе "Орскнефтеоргсинтез" при проведении подготовительных работ отравились 8 человек, среди них работники предприятия и подрядной организации. На машинах скорой помощи пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу №1 Орска.
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"Двое из пострадавших остаются в тяжелом состоянии, самочувствие остальных шестерых оценивается как средней тяжести. По предварительным данным, рабочие получили ингаляционное отравление неустановленным веществом. В больнице достаточно сил и средств для оказания помощи, никто из пострадавших в транспортировке в другие клиники не нуждается", - сообщили РИА Новости в Минздраве области.
В ведомстве отметили, что ситуацию держит на контроле исполняющий обязанности министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
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ОрскнефтеоргсинтезОренбургская областьОрскПроисшествия
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