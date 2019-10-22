В Приморье вновь зацвели сакура и сирень из-за необычного потепления

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Пришедшая в Приморье волна тепла привела к тому, что температура воздуха превысила норму на 4-8 градусов, а некоторые растения вновь начали цвести, сообщает Примгидромет.

"Очередная волна тепла, пришедшая на юг Дальнего Востока, привела к повышению температурного фона в Приморье. Во многих районах края наблюдается повторное цветение некоторых растений, например, сирени, яблонь, сакуры, жимолости и других. Вчера максимальные температуры воздуха составили +14…+19°C, местами в южных и восточных районах воздух прогрелся до +20…+22°C. Средняя суточная температура воздуха на большей территории превысила норму на 4–8 градусов", - говорится в сообщении.