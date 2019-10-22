В "Главкосмосе" рассказали о задачах по пускам спутников OneWeb

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. "Главкосмос" рассчитывает, что второй пуск спутников OneWeb состоится до конца 2019 года, как и было первоначально запланировано, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Те сроки и примерный график, который ранее озвучивался, по моим данным, не изменился... Очередной должен состояться до конца этого года с космодрома Байконур. Когда они прибудут на космодром, я пока вам не могу сказать", - сказал Лоскутов в кулуарах Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.

"Задача стоит - до конца года... Надеюсь, что эта (дата) будет соблюдена. В следующем году запуски пойдут чаще, пуск должен быть в среднем каждый месяц", - сказал Лоскутов.

Он напомнил, что первый пуск 6 аппаратов прошел в феврале с космодрома Куру на ракете-носителе "Союз".