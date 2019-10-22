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РИА Новости
РИА Наука

В "Главкосмосе" рассказали о задачах по пускам спутников OneWeb

08:26 22.10.2019
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© Фото : пресс-служба "Главкосмоса"Генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
© Фото : пресс-служба "Главкосмоса"
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. "Главкосмос" рассчитывает, что второй пуск спутников OneWeb состоится до конца 2019 года, как и было первоначально запланировано, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.
"Те сроки и примерный график, который ранее озвучивался, по моим данным, не изменился... Очередной должен состояться до конца этого года с космодрома Байконур. Когда они прибудут на космодром, я пока вам не могу сказать", - сказал Лоскутов в кулуарах Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.
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"Задача стоит - до конца года... Надеюсь, что эта (дата) будет соблюдена. В следующем году запуски пойдут чаще, пуск должен быть в среднем каждый месяц", - сказал Лоскутов.
Он напомнил, что первый пуск 6 аппаратов прошел в феврале с космодрома Куру на ракете-носителе "Союз".
Компания OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.
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