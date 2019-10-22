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РИА Новости

В Новосибирске при разборе завалов сгоревшего склада нашли тело женщины

08:21 22.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по НовосибирскойСотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в складском здании Новосибирска
Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в складском здании Новосибирска
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Тело женщины нашли утром во вторник при разборе завалов после крупного пожара на мебельном складе в Новосибирске, на месте работают следователи, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Склад мебельной продукции загорелся вечером в понедельник на площади около тысячи квадратных метров на улице Королева в Новосибирске. Произошло обрушение части кровли. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили о локализации пожара на площади 3 тысячи квадратных метров. Поздно вечером удалось потушить открытый огонь.
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"С утра при разборе завалов было обнаружено тело женщины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
В ГУМЧС по региону РИА Новости сообщили, что работы по ликвидацию пожара продолжаются до сих пор. "Продолжается разбор завалов и проливка, пока полной ликвидации нет", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в главке МЧС отмечали, что, предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения, пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли. Пожарные предотвратили переход огня на соседнее пристроенное здание. Из здания были эвакуированы газовые баллоны. К тушению привлекли пожарный поезд. Работу по тушению пожара возглавлял лично начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
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