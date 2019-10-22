Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T08:20Z
https://ria.ru/20191022/1560050144.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156004/10/1560041010_0:128:1000:691_1036x0_80_0_0_9e36bc0300f55ccbe428f2612a78b9e4.jpg
РИА Новости

Власти Ханты-Мансийска рассказали о состоянии детсада, куда въехал грузовик

08:20 22.10.2019
560
© Фото : ГУМЧС России по ХМАОГрузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
© Фото : ГУМЧС России по ХМАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости. Угрозы для несущих конструкций детского сада в Ханты-Мансийске, в который въехал грузовик с отказавшими тормозами, нет, на образовательный процесс инцидент практически не повлиял, сообщили РИА Новости во вторник в администрации города.
Инцидент произошел вечером в понедельник. По уточненной информации окружного управления МВД, водитель грузовика с неисправными тормозами не справился с управлением, из-за чего машина въехала в здание детского сада "Елочка". Никто не пострадал.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
8 октября, 13:56РИА Новости
Под Волгоградом автомобиль въехал в торговые ряды на рынке
В администрации города пояснили во вторник, что грузовик принадлежит не муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию, как сообщалось ранее, а частной организации.
"Вчера была создана межведомственная группа, которая работала по оценке нанесенного ущерба. По предварительным данным, явных нарушений несущих конструкций нет. Садик работает сегодня в ограниченном режиме, так как восстанавливается ограждение, это ограничивает возможность прогулок для детей", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, машина въехала в здание со стороны медицинского корпуса, где в момент происшествия никого не было. "Это крыло будут дополнительно исследовать, но к несущим конструкциям оно отношения не имеет", - добавили в муниципалитете.
Как отметили в региональном УМВД, в отношении водителя большегруза составлены два административных протокола, в том числе за управление транспортом с заведомо неисправной тормозной системой. Кроме того, административный материал составлен в отношении сотрудника предприятия, который выпустил грузовик на линию.
Последствия ДТП с участием автобуса и автомобиля Ниссан в Красноярске
23 июля, 11:21РИА Новости
В Красноярске автобус въехал в столб из-за лихача на иномарке
000115
Обсудить 0
Ханты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в складском здании Новосибирска
В Новосибирске при разборе завалов сгоревшего склада нашли тело женщины
РИА
Новости
Больница
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на НПЗ в Оренбуржье
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали берег реки в месте прорыва дамбы под Красноярском
Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
В Ханты-Мансийске грузовик въехал в здание детского сада
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров
Суд не стал рассматривать иск комбината питания "Кремлевский" к Киркорову
Урок в школе
В Татарстане учительница уволилась из-за заклеивания ртов первоклассникам
Ветка сирени
В Приморье вновь зацвели сакура и сирень из-за необычного потепления
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Оренбуржье восемь пострадавших на нефтяном заводе остаются в больнице
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Кран
Около 20 тысяч жителей Челябинска остались без воды и тепла из-за аварии
Детский сад
СК проверит детсад в Кирове после жалоб родителей на воспитателя
Работа полиции в Индонезии
Посольство России в Индонезии подтвердило задержание россиянки на Бали
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
03:48Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
03:42Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон
Лента новостейМолния