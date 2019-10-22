Власти Ханты-Мансийска рассказали о состоянии детсада, куда въехал грузовик

© Фото : ГУМЧС России по ХМАО Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости. Угрозы для несущих конструкций детского сада в Ханты-Мансийске, в который въехал грузовик с отказавшими тормозами, нет, на образовательный процесс инцидент практически не повлиял, сообщили РИА Новости во вторник в администрации города.

Инцидент произошел вечером в понедельник. По уточненной информации окружного управления МВД, водитель грузовика с неисправными тормозами не справился с управлением, из-за чего машина въехала в здание детского сада "Елочка". Никто не пострадал.

В администрации города пояснили во вторник, что грузовик принадлежит не муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию, как сообщалось ранее, а частной организации.

"Вчера была создана межведомственная группа, которая работала по оценке нанесенного ущерба. По предварительным данным, явных нарушений несущих конструкций нет. Садик работает сегодня в ограниченном режиме, так как восстанавливается ограждение, это ограничивает возможность прогулок для детей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, машина въехала в здание со стороны медицинского корпуса, где в момент происшествия никого не было. "Это крыло будут дополнительно исследовать, но к несущим конструкциям оно отношения не имеет", - добавили в муниципалитете.