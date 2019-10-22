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РИА Новости

В новой Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек

08:09 22.10.2019 (обновлено: 10:17 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух и ранении четырёх человек в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
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"По предварительным данным, утром 22 октября в один из домов в деревне Дудкино ТиНАО города Москвы зашёл мужчина и потребовал от жильцов передать ему денежные средства. Получив отказ, злоумышленник нанёс ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых от полученных травм скончались", - рассказал собеседник агентства.
Подозреваемого передали органам следствия.
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