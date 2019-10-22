Турецкий космонавт может полететь на МКС в 2023 году, сообщил Лоскутов

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Первый турецкий космонавт может при содействии России полететь в космос к 2023 году, по первому саудовскому космонавту договоренностей пока нет, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Мы ждем реакции турецких коллег на сделанное предложение, оно должно быть проработано", - сказал Лоскутов в кулуарах Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.

Он напомнил, что в 2023 году отмечается 100-летие провозглашения Турецкой республики, почему запуск и может быть приурочен к этой дате.

"В принципе, времени достаточно для того, чтобы подготовить турецкого космонавта и осуществить полет", - сказал Лоскутов.

Что касается первого космонавта Саудовской Аравии, то предварительные обсуждения этого вопроса ведутся по линии Роскосмоса и космического агентства Саудовской Аравии, уточнил он. По словам Лоскутова, договоренностей на этот счет нет. "Нужно договориться в принципе, с каким экипажем он полетит, каким будет временной слот", - добавил он.

Корреспондент РИА Новости спросил Лоскутова относительно заявленного желания Ирана провести переговоры с Россией по отправке иранского космонавта на МКС. Вопрос касался того, допустят ли подобный полет США, которые враждуют с Ираном и являются одним из основных участников МКС.

"Россия - суверенная страна и вправе самостоятельно принимать решения, с кем ей сотрудничать или не сотрудничать. Но по линии Главкосмоса взаимодействие с иранской стороной не ведется", - сказал Лоскутов.

В 2005 году в Турции была принята Национальная программа космических исследований. Согласно программе, на 2010 год было запланировано начало работ по подготовке турецких астронавтов, а на 2014 год - запуск турецкого корабля. Планы остались нереализованными. В декабре 2018 года в Турции было создано Национальное космическое агентство. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что турецкий космонавт может полететь в космос в 2020-2021 годах.

Ранее глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Иран планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию.