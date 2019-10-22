В Оренбуржье восемь пострадавших на нефтяном заводе остаются в больнице

УФА, 22 окт - РИА Новости. Восемь отравившихся рабочих на заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области остаются в больнице под наблюдением врачей, среди них критических нет, сообщили РИА Новости на предприятии.

По данным пресс-службы завода "Орскнефтеоргсинтез", в понедельник вечером на установке гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ при проведении подготовительных работ по ремонту произошло отравление трех работников завода и четырех работников подрядной организации.

"Чуть позже один человек обратился к медикам самостоятельно. Все пострадавшие госпитализированы, они остаются в больнице, им оказывается медицинская помощь. Среди них нет критических", - пояснил РИА Новости представитель компании "Орскнефтеоргсинтез".

Другой источник агентства на предприятии сообщил, что на заводе будет создана специальная комиссия, которая разберется в причинах случившегося.