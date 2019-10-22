Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T08:01Z
https://ria.ru/20191022/1560049801.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_be3a52f0257f90e26a429cbe8cb729d7.jpg
РИА Новости

В Оренбуржье восемь пострадавших на нефтяном заводе остаются в больнице

08:01 22.10.2019
206
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 22 окт - РИА Новости. Восемь отравившихся рабочих на заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области остаются в больнице под наблюдением врачей, среди них критических нет, сообщили РИА Новости на предприятии.
По данным пресс-службы завода "Орскнефтеоргсинтез", в понедельник вечером на установке гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ при проведении подготовительных работ по ремонту произошло отравление трех работников завода и четырех работников подрядной организации.
"Чуть позже один человек обратился к медикам самостоятельно. Все пострадавшие госпитализированы, они остаются в больнице, им оказывается медицинская помощь. Среди них нет критических", - пояснил РИА Новости представитель компании "Орскнефтеоргсинтез".
Другой источник агентства на предприятии сообщил, что на заводе будет создана специальная комиссия, которая разберется в причинах случившегося.
"Да, комиссия начнет работать сегодня, все проверят, выяснят причину ЧП", - сказал собеседник агентства.
Полиция Норвегии
13 сентября, 13:52РИА Новости
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтяном танкере Dubai Harmony
000001
Обсудить 0
ОрскнефтеоргсинтезОренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
Больница
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на НПЗ в Оренбуржье
РИА
Новости
Певец Филипп Киркоров
Суд не стал рассматривать иск комбината питания "Кремлевский" к Киркорову
Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в складском здании Новосибирска
В Новосибирске при разборе завалов сгоревшего склада нашли тело женщины
Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
Власти Ханты-Мансийска рассказали о состоянии детсада, куда въехал грузовик
Лента
новостей
Ветка сирени
В Приморье вновь зацвели сакура и сирень из-за необычного потепления
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали берег реки в месте прорыва дамбы под Красноярском
Урок в школе
В Татарстане учительница уволилась из-за заклеивания ртов первоклассникам
Молоток судьи
Слесарь из Новокузнецка получил 2,5 года условно за призывы к экстремизму
Кран
Около 20 тысяч жителей Челябинска остались без воды и тепла из-за аварии
Берега Самоа
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7
Задержание
В новой Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярске иномарка провалилась в яму на месте прорыва трубопровода
Работа полиции в Индонезии
Посольство России в Индонезии подтвердило задержание россиянки на Бали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния