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РИА Новости

Премьер Таиланда приказал проверить систему безопасности к саммиту АСЕАН

07:55 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча. Архивное фото
БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча приказал провести полную проверку всех служб и систем обеспечения безопасности страны перед 35-м саммитом лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока, который состоится в Бангкоке в первых числах ноября, заявил во вторник пресс-секретарь министерства обороны Таиланда генерал-лейтенант Конгчип Тантраванит.
Заявление генерала транслировал в выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.
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"Премьер-министр приказал всем соответствующим службам сверить и скоординировать их плановые мероприятия по обеспечению безопасности саммита, на который, помимо лидеров АСЕАН, прибудут и несколько лидеров мировых держав, являющихся диалоговыми партнерами АСЕАН", - заявил пресс-секретарь министерства обороны.
"В связи с подготовкой саммита проводятся необходимые мероприятия по линии специальных служб для предотвращения любых угроз", - добавил он.
Ранее главное управление национальной полиции Таиланда заявляло о том, что к обеспечению безопасности и порядка в зоне проведения саммита с 31 октября по 5 ноября будут привлечены более 10 тысяч полицейских.
Тридцать пятый саммит АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит станут последними мероприятиями АСЕАН и диалоговых партнеров блока в 2019 году, в течение которого переходящее председательство в организации осуществлял Таиланд. В 2020 году председательство АСЕАН перейдет к Вьетнаму.
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Прают Чан-ОчаАссоциация государств Юго-Восточной АзииТаиландВ мире
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