Премьер Таиланда приказал проверить систему безопасности к саммиту АСЕАН

БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча приказал провести полную проверку всех служб и систем обеспечения безопасности страны перед 35-м саммитом лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока, который состоится в Бангкоке в первых числах ноября, заявил во вторник пресс-секретарь министерства обороны Таиланда генерал-лейтенант Конгчип Тантраванит.

Заявление генерала транслировал в выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.

"Премьер-министр приказал всем соответствующим службам сверить и скоординировать их плановые мероприятия по обеспечению безопасности саммита, на который, помимо лидеров АСЕАН, прибудут и несколько лидеров мировых держав, являющихся диалоговыми партнерами АСЕАН", - заявил пресс-секретарь министерства обороны.

"В связи с подготовкой саммита проводятся необходимые мероприятия по линии специальных служб для предотвращения любых угроз", - добавил он.

Ранее главное управление национальной полиции Таиланда заявляло о том, что к обеспечению безопасности и порядка в зоне проведения саммита с 31 октября по 5 ноября будут привлечены более 10 тысяч полицейских.