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РИА Новости

Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол

07:51 22.10.2019 (обновлено: 10:49 22.10.2019)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоИнтронизация нового императора Японии Нарухито
Интронизация нового императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТОКИО, 22 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.

"Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества", — сказал император.

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"Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления", — сказал он.
По окончании речи Абэ троекратно прокричал "бандзай", что означает "десять тысяч лет", — японский аналог "многая лета". Это подхватили гости церемонии.
Церемония провозглашения императора — одна из центральных в цикле, связанном с его восшествием на престол. На этот раз она проходила в присутствии двух тысяч гостей, из которых 400 — главы и представители иностранных государств.
Нарухито стал монархом 1 мая, после того как его отец Акихито (ныне почетный император) отрекся от престола в связи с преклонным возрастом. Тогда Нарухито символически передали императорские регалии: меч Кусанаги-но-цуруги, яшму магатама, императорскую и государственную печати. Эти регалии находились у трона во время церемонии провозглашения императора.
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