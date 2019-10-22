Die Welt признала превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий "Леопард-2", пишет издание Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий "Леопард-2", пишет издание Die Welt

Сейчас Германия и Франция совместно разрабатывают новый боевой танк, призванный заменить "Леопарды" и французские "Леклерки", однако между участниками проекта может разгореться конкурентное противостояние, отмечает автор статьи.

Камнем преткновения, по его словам, стала пушка. Оружейный концерн "Рейнметалл", поставляющий пушки для "Леопарда", разработал орудие калибра 130 миллиметров вместо предыдущей 120-миллиметровой модели. При этом в начале года французский оружейный концерн "Некстер" заявил на одной из профессиональных конференций, что провел успешные стрелковые испытания пушки калибра 140 миллиметров, установленной на танк под названием "Терминатор" — прототип "Леклерка".

Оба концерна утверждают, что их пушки подходят для совместного немецко-французского проекта, который носит название "Основная наземная боевая система" и должен быть принят на вооружение в 2023 году.

Танк нового поколения Т-14 "Армата" оснащен 1500-сильным дизельным двигателем, обеспечивающим оптимальное соотношение мощности и веса, а также модульным комплексом динамический защиты "Малахит". Издание The National Interest назвало его "потенциально самым опасным танком в мире".