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РИА Новости

Die Welt признала превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"

07:31 22.10.2019 (обновлено: 11:36 22.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танки Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
Сейчас Германия и Франция совместно разрабатывают новый боевой танк, призванный заменить "Леопарды" и французские "Леклерки", однако между участниками проекта может разгореться конкурентное противостояние, отмечает автор статьи.
Камнем преткновения, по его словам, стала пушка. Оружейный концерн "Рейнметалл", поставляющий пушки для "Леопарда", разработал орудие калибра 130 миллиметров вместо предыдущей 120-миллиметровой модели. При этом в начале года французский оружейный концерн "Некстер" заявил на одной из профессиональных конференций, что провел успешные стрелковые испытания пушки калибра 140 миллиметров, установленной на танк под названием "Терминатор" — прототип "Леклерка".
Оба концерна утверждают, что их пушки подходят для совместного немецко-французского проекта, который носит название "Основная наземная боевая система" и должен быть принят на вооружение в 2023 году.
Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 октября, 15:48РИА Новости
National Interest назвал пять лучших российских танков
Танк нового поколения Т-14 "Армата" оснащен 1500-сильным дизельным двигателем, обеспечивающим оптимальное соотношение мощности и веса, а также модульным комплексом динамический защиты "Малахит". Издание The National Interest назвало его "потенциально самым опасным танком в мире".
"Леопард-2" — немецкий основной боевой танк. Состоит на вооружении армий Германии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и других стран. Имеет комбинированную многослойную броню, защиту от оружия массового поражения, стабилизированное в двух плоскостях орудие, приборы ночного видения.
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Т-14АрматаЛеопард-2ФранцияГерманияРоссияБезопасностьВ мире
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