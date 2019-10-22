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РИА Новости

В России снизилось число семей с низкими доходами

07:13 22.10.2019 (обновлено: 16:11 22.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.
О нехватке средств даже на еду сообщили во втором квартале этого года 0,7% опрошенных против 0,8% в прошлом отчетном периоде.
Наблюдается сокращение и числа домохозяйств, которым достаточно денег на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В первом квартале таких насчитывалось 15,2%, а во втором — 14,1%.
При этом число тех, кому доходы позволяют оплачивать не только продукты питания, но и одежду, наоборот, выросла на 0,2% — до 49,4%.
Также увеличивается доля домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но недостаточно на покупку автомобиля, квартиры или дачи. В первом квартале к этой категории себя относили 31,7% респондентов, во втором — 32,6%.
Количество тех, кто заявил о возможности приобретать все, что считают нужным, выросло с 2,6% до 2,7%.
Девушка пересчитывает деньги
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РосстатРоссияЭкономика
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Неужели ещё есть люди, которые в серьез принимают эти росстатовские пуки. Сплошной подгон данных под заказ, лож и дезинформация.
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