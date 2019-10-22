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РИА Новости

В Приморье просят помочь авиазаводу, где рабочих перевели на "двухдневку"

06:54 22.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСборка двигателя
Сборка двигателя
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сборка двигателя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Власти Приморья и руководство 322-го Авиационного ремонтного завода, работников которого перевели на двухдневную рабочую неделю, обратились к правительству РФ с предложением поддержать проект по сборке гражданских самолётов на заводе, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
Федерация профсоюзов Приморского края 17 октября сообщила, что работников 322-го Авиационного ремонтного завода в селе Воздвиженка - единственного предприятия по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО - перевели на двухдневную рабочую неделю. Причина - несоблюдение сроков контрактования гособоронзаказа, задержки авансирования и оплаты уже выполненных работ, отметили в ФППК. По данным профсоюза, 52 работника написали заявление на увольнение.
"(И.о. директора департамента промышленности Приморья) Алексей Пикалов вчера встречался с руководством 322-го АРЗ, обсудили возможные варианты выхода предприятия из кризиса, возможные альтернативные заказы. По итогам встречи нами подготовлено ходатайство на имя (премьера Дмитрия) Медведева за подписью губернатора Приморья о поддержке проекта по сборке гражданских самолётов", - сказал собеседник.
По его словам, на встрече также обсудили возможность обращения в адрес руководства холдинга и руководства страны по обеспечению загрузки предприятия для сохранения штата сотрудников и необходимых для работы завода компетенций.
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