Князь Георгий Романов заявил, что не боится санкций за посещение Крыма

"Я в первую очередь являюсь верным сыном России и стремлюсь быть полезным своему Отечеству на разных международных площадках, рассказывая правду о свободном выборе крымчан, о исторических связях Крыма и России. Это является правдой, и за это не могут быть законным образом наложены какие бы то ни было санкции", - сказал великий князь.