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РИА Новости

Князь Георгий Романов заявил, что не боится санкций за посещение Крыма

06:27 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГеоргий Михайлович Романов
Георгий Михайлович Романов
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Георгий Михайлович Романов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Наследник главы российского императорского дома великий князь Георгий Михайлович Романов заявил, что преобразования в Крыму, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией, вызывают у него чувство радости и он не боится возможных западных санкций из-за посещения полуострова.
Наследник главы Дома Романовых находится с официальным визитом в Крыму.
"Посещая Крым последние годы, испытываю чувство радости, видя, как после воссоединения с Россией преображается крымская земля. Эти успехи налицо", - сказал он РИА Новости.
Он подчеркнул, что его не страшат возможные персональные санкции за посещение полуострова.
"Я в первую очередь являюсь верным сыном России и стремлюсь быть полезным своему Отечеству на разных международных площадках, рассказывая правду о свободном выборе крымчан, о исторических связях Крыма и России. Это является правдой, и за это не могут быть законным образом наложены какие бы то ни было санкции", - сказал великий князь.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
15 октября, 20:17РИА Новости
Украина попросила ЕС усилить санкции против России после выборов в Крыму
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Георгий РомановКрымОбщество
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