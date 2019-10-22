Князь Георгий Романов заявил, что не боится санкций за посещение Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Наследник главы российского императорского дома великий князь Георгий Михайлович Романов заявил, что преобразования в Крыму, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией, вызывают у него чувство радости и он не боится возможных западных санкций из-за посещения полуострова.
Наследник главы Дома Романовых находится с официальным визитом в Крыму.
"Посещая Крым последние годы, испытываю чувство радости, видя, как после воссоединения с Россией преображается крымская земля. Эти успехи налицо", - сказал он РИА Новости.
Он подчеркнул, что его не страшат возможные персональные санкции за посещение полуострова.
"Я в первую очередь являюсь верным сыном России и стремлюсь быть полезным своему Отечеству на разных международных площадках, рассказывая правду о свободном выборе крымчан, о исторических связях Крыма и России. Это является правдой, и за это не могут быть законным образом наложены какие бы то ни было санкции", - сказал великий князь.