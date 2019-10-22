Кинолог дал советы, чем лучше кормить собак

"Собаку можно кормить как натуральными продуктами — при этом нужно учитывать потребности собаки и научиться составлять сбалансированный рацион — так и готовыми промышленными кормами, которые удобны в использовании и о составе которых уже позаботился изготовитель. Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное — чтобы он был полноценный по составу", — рассказал собеседник агентства.