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РИА Новости

Кинолог дал советы, чем лучше кормить собак

06:24 22.10.2019 (обновлено: 14:15 22.10.2019)
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© Фото : Анна ШвецСобака породы алабай
Собака породы алабай
© Фото : Анна Швец
Собака породы алабай. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, чем лучше кормить собак и на какие критерии следует опираться при выборе корма.

"Собаку можно кормить как натуральными продуктами — при этом нужно учитывать потребности собаки и научиться составлять сбалансированный рацион — так и готовыми промышленными кормами, которые удобны в использовании и о составе которых уже позаботился изготовитель. Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное — чтобы он был полноценный по составу", — рассказал собеседник агентства.

По словам Голубева, при выборе промышленного корма прежде всего нужно опираться на состояние питомца: как собака выглядит, в какой она кондиции (вес, качество и блеск шерсти, активное поведение).
"Если все хорошо — значит, корм подобран правильно. Ну и, конечно, немаловажный критерий — доводы вашего кошелька", — сказал эксперт.
В то же время для собак с "чувствительным пищеварением" (пищевыми аллергиями, мальабсорбциями и так далее) и больных следует выбирать корм, рекомендуемый ветеринарными врачами — диетологами.
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