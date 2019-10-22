Партия Трюдо не сможет самостоятельно сформировать правительство

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набирает абсолютного большинство в 170 мандатов, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК.

После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 158 округах. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.

При этом либералы и их главные соперники консерваторы получают одинаковую поддержку избирателей - по 34%. В Канаде по большому счету двухпартийная система: Либеральная и Консервативная партии десятилетиями чередуются у власти.

В понедельник в Канаде проходят выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Результаты голосования должны были определить, сохранит ли свой пост премьера 48-летний лидер либералов Трюдо.