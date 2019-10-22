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РИА Новости

Партия Трюдо не сможет самостоятельно сформировать правительство

06:21 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набирает абсолютного большинство в 170 мандатов, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК.
После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 158 округах. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.
При этом либералы и их главные соперники консерваторы получают одинаковую поддержку избирателей - по 34%. В Канаде по большому счету двухпартийная система: Либеральная и Консервативная партии десятилетиями чередуются у власти.
В понедельник в Канаде проходят выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Результаты голосования должны были определить, сохранит ли свой пост премьера 48-летний лидер либералов Трюдо.
Главным конкурентом либералов выступает Консервативная партия во главе с Эндрю Широм. Следом со значительным отставанием идут "новые демократы" во главе с канадцем индийского происхождения Джагмитом Сингхом, Квебекский блок (лидер – Ив-Франсуа Бланше) и "зеленые" (Элизабет Мэй).
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17 октября, 02:12РИА Новости
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