В Красноярском крае возобновили активные поиски в районе прорыва дамб

КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Спасатели возобновили активную фазу поисковой операции в районе прорыва дамб на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.
"Операция возобновлена. Сегодня вертолет пока не привлекался", - сказал собеседник агентства.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
В понедельник Железнодорожный районный суд по делу о гибели людей при прорыве дамб арестовал на два месяца гендиректора артели "Сисим" Максима Ковалькова, начальника участка артели Андрея Еганова и мастера горного участка артели Евгения Александрова.