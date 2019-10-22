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РИА Новости

В больницах в Красноярском крае остаются 17 пострадавших при прорыве дамб

06:12 22.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Семнадцать пострадавших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края находятся на лечении в больницах Курагино и Красноярска, сообщает минздрав региона.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
"В настоящий момент находятся в Курагинской районной больнице с легкой и средней степенью тяжести - 9 человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находятся 8 человек", - говорится в сообщении.
Общее количество получивших стационарную помощь составило 21 человек, из них двое выписаны, двое отказались от госпитализации.
Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь в полном объеме, также им оказывается психологическая поддержка сотрудниками краевого Центра медицины катастроф. Ситуация по состоянию здоровья на контроле, угрозы жизни пациентов нет.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
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