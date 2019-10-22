Авиакомпанию "Глобус" оштрафовали за 44-часовую задержку рейса

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Авиакомпанию "Глобус" (входит в группу S7) оштрафовали на 50 тысяч рублей за задержку на 44 часа вылета самолета из Черногории в Москву, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"ООО "Глобус" привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о лицензировании", - говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения административного дела явился инцидент, произошедший в августе 2019 года, когда пассажиры рейса Тиват (Черногория) – Москва ожидали вылета 44 часа 15 минут из-за несвоевременного предоставления авиакомпанией резервного самолета.