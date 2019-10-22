Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T06:09Z
https://ria.ru/20191022/1560048902.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155872/21/1558722166_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_06d70e1b27ec125d38dd7365f3c138ed.jpg
РИА Новости

Авиакомпанию "Глобус" оштрафовали за 44-часовую задержку рейса

06:09 22.10.2019
687
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолет авиакомпании "Глобус"
Самолет авиакомпании Глобус
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самолет авиакомпании "Глобус". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Авиакомпанию "Глобус" (входит в группу S7) оштрафовали на 50 тысяч рублей за задержку на 44 часа вылета самолета из Черногории в Москву, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"ООО "Глобус" привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о лицензировании", - говорится в сообщении.
Основанием для возбуждения административного дела явился инцидент, произошедший в августе 2019 года, когда пассажиры рейса Тиват (Черногория) – Москва ожидали вылета 44 часа 15 минут из-за несвоевременного предоставления авиакомпанией резервного самолета.
"По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении… ООО "Глобус" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
21 октября, 10:14РИА Новости
"Победа" прокомментировала претензии ФАС из-за аудиорекламы на борту
142231
Обсудить 2
Глобус (авиакомпания)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Сборка двигателя
В Приморье просят помочь авиазаводу, где рабочих перевели на "двухдневку"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
ФАС возбудила дело против авиакомпании "Победа" за рекламу на борту
Лента
новостей
Вывеска компании Роснано у входа в здание офиса в Москве
"Роснано" считает китайские компании одними из своих ключевых партнеров
Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии
Вертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Актриса Натали Портман
Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel
Автозаправочная станция
В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ
Грампластинка
Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание
Вагон
В России представят плацкартный вагон с душем
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
03:48Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
03:42Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон
Лента новостейМолния