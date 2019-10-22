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РИА Новости

ОАГ обеспокоена тем, как идет подсчет голосов на выборах президента Боливии

05:54 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
САНТЬЯГО, 22 окт - РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ), наблюдающая за выборами президента Боливии, выразила обеспокоенность и удивление ходом подсчета голосов, следует из ее заявления.
"Миссия ОАГ выражает глубокую обеспокоенность и удивление сильными изменениями в тенденции результатов (голосования), которые сложно оправдать", - говорится в декларации.
Организация отмечает, что в 19.40 20 октября Верховный избирательный суд опубликовал результаты. Эти цифры говорили о втором туре выборов. После этого предоставление данных прекратилось.
"Спустя 24 часа суд представил данные с необъяснимыми изменениями, которые меняют судьбу выборов и создают недоверие к избирательному процессу", - отмечает ОАГ.
Она также призвала поддерживать спокойствие и избегать любых форм насилия в этой деликатной ситуации, чтобы подсчет голосов выполнялся нормально, без перерывов.
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.
Боливия
Вчера, 05:42РИА Новости
В Боливии проходят манифестации на фоне подсчета голосов на выборах
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Организация американских государствЭво МоралесБоливияВ мире
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