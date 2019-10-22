ОАГ обеспокоена тем, как идет подсчет голосов на выборах президента Боливии

САНТЬЯГО, 22 окт - РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ), наблюдающая за выборами президента Боливии, выразила обеспокоенность и удивление ходом подсчета голосов, следует из ее заявления.

"Миссия ОАГ выражает глубокую обеспокоенность и удивление сильными изменениями в тенденции результатов (голосования), которые сложно оправдать", - говорится в декларации.

Организация отмечает, что в 19.40 20 октября Верховный избирательный суд опубликовал результаты. Эти цифры говорили о втором туре выборов. После этого предоставление данных прекратилось.

"Спустя 24 часа суд представил данные с необъяснимыми изменениями, которые меняют судьбу выборов и создают недоверие к избирательному процессу", - отмечает ОАГ.

Она также призвала поддерживать спокойствие и избегать любых форм насилия в этой деликатной ситуации, чтобы подсчет голосов выполнялся нормально, без перерывов.