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РИА Новости

В Боливии проходят манифестации на фоне подсчета голосов на выборах

05:42 22.10.2019
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© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
САНТЬЯГО, 22 окт - РИА Новости. Манифестации проходят в ряде крупных городов Боливии на фоне подсчета голосов на выборах президента, некоторые акции переросли в столкновения с полицией, сообщает издание El Deber.
Самые крупные манифестации сторонников двух основных кандидатов зафиксированы в Ла-Пасе, Сукре и Оруро.
Так, в Сукре около здания региональной избирательной комиссии устроили пожар. В Оруро наблюдается противостояние полицейских и граждан. В Потоси сотрудники избиркома вынуждены были приостановить подсчет голосов из-за того, что митингующие препятствовали доставке бюллетеней.
Ранее в понедельник издание Pagina Siete сообщило, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих, собравшихся в Ла-Пасе перед зданием, где ведется подсчет голосов на президентских выборах.
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.
Президент Боливии Эво Моралес
04:52РИА Новости
Президент Боливии Моралес выигрывает выборы уже в первом туре
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