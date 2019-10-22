В Боливии проходят манифестации на фоне подсчета голосов на выборах

САНТЬЯГО, 22 окт - РИА Новости. Манифестации проходят в ряде крупных городов Боливии на фоне подсчета голосов на выборах президента, некоторые акции переросли в столкновения с полицией, сообщает издание Манифестации проходят в ряде крупных городов Боливии на фоне подсчета голосов на выборах президента, некоторые акции переросли в столкновения с полицией, сообщает издание El Deber

Самые крупные манифестации сторонников двух основных кандидатов зафиксированы в Ла-Пасе, Сукре и Оруро.

Так, в Сукре около здания региональной избирательной комиссии устроили пожар. В Оруро наблюдается противостояние полицейских и граждан. В Потоси сотрудники избиркома вынуждены были приостановить подсчет голосов из-за того, что митингующие препятствовали доставке бюллетеней.

Ранее в понедельник издание Pagina Siete сообщило, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих, собравшихся в Ла-Пасе перед зданием, где ведется подсчет голосов на президентских выборах.