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РИА Новости

Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание

05:38 22.10.2019 (обновлено: 05:39 22.10.2019)
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© РИА Новости / А. Лехмус / Перейти в фотобанкГрампластинка
Грампластинка
© РИА Новости / А. Лехмус
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Канадский блогер Робин Харброн обнаружил на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal закодированное послание, которое ему удалось расшифровать. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Харброна 8-Bit Show And Tell.
По словам блогера, однажды он услышал историю о том, что на пластинке одного из альбомов группы под названием Electric Eye зашифрован некий код. Разыскав 35-летнюю оригинальную пластинку, Харброн записал сигнал в конце звуковой дорожки на кассету.
После этого блогер оцифровал полученный звук и преобразовал его в текстовый формат на восьмибитном компьютере Commodore 64. Как оказалось, компьютерный код был написан на языке BASIC, он состоял из девяти строк и содержал отрывок из Библии и цитату Альберта Эйнштейна.
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