Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Канадский блогер Робин Харброн обнаружил на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal закодированное послание, которое ему удалось расшифровать. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Харброна 8-Bit Show And Tell.

По словам блогера, однажды он услышал историю о том, что на пластинке одного из альбомов группы под названием Electric Eye зашифрован некий код. Разыскав 35-летнюю оригинальную пластинку, Харброн записал сигнал в конце звуковой дорожки на кассету.