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РИА Новости

Трамп вновь заявил, что хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

05:24 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь повторил, что хотел бы заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
"Я считаю, что когда мы соберемся с Россией и Китаем, мы разработаем ядерную сделку", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что этот вопрос обсуждается с Россией и Китаем. Кроме того, по его словам, он поднимал его "в ходе недавних торговых переговоров" с Китаем.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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