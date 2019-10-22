Трамп вновь заявил, что хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь повторил, что хотел бы заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.

"Я считаю, что когда мы соберемся с Россией и Китаем, мы разработаем ядерную сделку", - сказал он в интервью телеканалу Fox News

Трамп отметил, что этот вопрос обсуждается с Россией и Китаем. Кроме того, по его словам, он поднимал его "в ходе недавних торговых переговоров" с Китаем.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.