Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК.
После предварительной обработки голосов в 288 из 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 140 округах, а ее главный конкурент, Консервативная партия - в 97 округах.
В общей сложности за либералов проголосовали 37,5% избирателей, за консерваторов 31,1%.
Чтобы выиграть выборы и сформировать правительство, партии необходимо одержать победу в 170 избирательных округах.
На прошлых выборах (2015) либералы получили 39,5% и 184 из 338 мандатов, консерваторам достались 31,9% и 99 кресел.
В понедельник в Канаде проходят выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Результаты голосования должны определить, сохранит ли свой пост премьера 48-летний лидер либералов Трюдо.
Главным конкурентом либералов выступает Консервативная партия во главе с Эндрю Широм. Следом со значительным отставанием идут "новые демократы" во главе с канадцем индийского происхождения Джагмитом Сингхом, Квебекский блок (лидер – Ив-Франсуа Бланше) и "зеленые" (Элизабет Мэй).
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