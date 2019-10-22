Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК.

После предварительной обработки голосов в 288 из 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 140 округах, а ее главный конкурент, Консервативная партия - в 97 округах.

В общей сложности за либералов проголосовали 37,5% избирателей, за консерваторов 31,1%.

Чтобы выиграть выборы и сформировать правительство, партии необходимо одержать победу в 170 избирательных округах.

На прошлых выборах (2015) либералы получили 39,5% и 184 из 338 мандатов, консерваторам достались 31,9% и 99 кресел.

В понедельник в Канаде проходят выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Результаты голосования должны определить, сохранит ли свой пост премьера 48-летний лидер либералов Трюдо.