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РИА Новости

"Известия": спрос на бензин в России рекордно обрушился

05:19 22.10.2019 (обновлено: 05:43 22.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спрос на бензин в России в 2019-м году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет, пишут "Известия" со ссылкой на данные представителей исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков".
Слабый интерес к топливу эксперты связывают с падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не с высокими ценами на бензин. По их мнению, автомобиль стал довольно дорогим удовольствием, так как штрафы, техническое обслуживание и содержание машины затратны.
Автовладельцы переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт, отмечают аналитики.
При этом в Минэнерго "Известиям" пояснили, что серьезного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в 2019 году не отмечено, назвав ситуацию стабильной.
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Как показал опубликованный в сентябре опрос ВЦИОМ, почти половина (47%) россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться машиной. Далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).
В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.
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ВЦИОММинистерство энергетики РФРоссияЭкономика
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