"Известия": спрос на бензин в России рекордно обрушился

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спрос на бензин в России в 2019-м году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет, пишут Спрос на бензин в России в 2019-м году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет, пишут "Известия" со ссылкой на данные представителей исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков".

Слабый интерес к топливу эксперты связывают с падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не с высокими ценами на бензин. По их мнению, автомобиль стал довольно дорогим удовольствием, так как штрафы, техническое обслуживание и содержание машины затратны.

Автовладельцы переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт, отмечают аналитики.

При этом в Минэнерго "Известиям" пояснили, что серьезного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в 2019 году не отмечено, назвав ситуацию стабильной.

Как показал опубликованный в сентябре опрос ВЦИОМ, почти половина (47%) россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться машиной. Далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).